Θάνατος 57χρονου τουρίστα στο Ναυάγιο Ζακύνθου

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

EUROKINISSI/ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Ένας 57χρονος αλλοδαπός τουρίστας, Πολωνικής καταγωγής, επιβάτης ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στην περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου.

Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια όταν το σκάφος έδεσε στο λιμάνι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.

