Αρτέμιδα: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς που άδειαζαν το πορτ μπαγκάζ

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (29.11) στην Αρτέμιδα, όταν ένας 24χρονος παρασύρθηκε από Ι.Χ. και βρήκε φρικτό θάνατο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ καταγράφεται καρέ – καρέ η στιγμή που ένα μπλε όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και προσκρούει σε ένα σταθμευμένο ασημί αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα ο 24χρονος έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος, εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Τα τραγικά γεγονότα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια της 22χρονης αδελφής του θύματος, της 21χρονης κοπέλας του και της 57χρονης μητέρας του.

Θείος 24χρονου: «Όταν ήρθε το ασθενοφόρο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του»

Ο θείος του 24χρονου μιλώντας στην ΕΡΤnews περιέγραψε πώς έγινε το μοιραίο: «Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου και βαφτιστήρι μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του […] Όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος βρέθηκε αρνητικός στο πρώτο άτυπο αλκοτέστ που υποβλήθηκε, ωστόσο οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, γιατί είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υπποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

Ο οδηγός του μπλε αυτοκίνητου τραυματίστηκε ελαφρά κι αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή Φωτογραφίας: Facebook

Πηγή Φωτογραφίας: Facebook

Πηγή Φωτογραφίας: Facebook