«Θα σε εξαπατήσουν πριν το αντιληφθείς» – Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ για τις εορταστικές συμβουλές (Βίντεο)

Η ΕΛΑΣ με ανάρτηση της έστειλε το απόγευμα της Τρίτης 23/12 εορταστικές συμβουλές προς τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανάρτηση οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Αναλυτικά:

Θα σε εξαπατήσουν πριν το αντιληφθείς

Φέτος τα Χριστούγεννα, ας μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση.

Οι απατεώνες δεν χτυπούν μόνο την πόρτα μας, αλλά και το τηλέφωνό μας. Μάθετε στους γονείς και στους παππούδες σας πώς να προστατεύονται:

Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή κωδικούς.

Ζητάμε πάντα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε κάθε ύποπτη κίνηση, καλούμε το 100.

Καλές γιορτές, με ασφάλεια!