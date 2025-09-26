Τέμπη: Αποζημιώσεις για τους συγγενείς των θυμάτων – Ο ΟΣΕ δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα

Ο ΟΣΕ δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (26/09), ότι δεν θα ασκήσει ένταση στην πρώτη απόφαση αποζημιώσεων των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (25/09), ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έστειλε επιστολή προς τη διοίκηση του ΟΣΕ και ζητούσε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, για την αποζημίωση σε 4 συγγενείς θύματος ύψους 800.000 ευρώ, μετά το αίτημα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, ο ΟΣΕ παραιτείται ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος.

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ

«Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.

Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο Αν. Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από την νέα διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από αυτήν την αξίωση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος».