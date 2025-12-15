«Τα βιβλία αλλάζουν χέρια»: Προσφορά εκατοντάδων βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Εκατοντάδες βιβλία θα προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Τα βιβλία αλλάζουν χέρια».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, από τις 15:30 έως τις 20:00, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης (Υψηλαντών 30), σε μια δράση που εντάσσεται στο εορταστικό, χριστουγεννιάτικο πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Από πλευράς υπευθύνων υπάρχει η ενημέρωση πως η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων δέχεται καθημερινά δωρεές βιβλίων ποικίλου θεματικού περιεχομένου από συμπολίτες μας.

Τα πολλαπλά αντίτυπα αξιοποιούνται με κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσημο, καθώς δωρίζονται σε βιβλιοθήκες του νομού Χανίων, σε σχολικές βιβλιοθήκες, καθώς και στις ανταλλακτικές βιβλιοθήκες που λειτουργούν στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και στο αίθριο του δημαρχείου, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς μέσα από το βιβλίο.

Η προσφορά εκατοντάδων βιβλίων στο κοινό από τα πολλαπλά αντίτυπα των δωρεών, διοργανώνεται για τέταρτη φορά, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και την κυκλική διάδοση του βιβλίου, ιδιαίτερα τώρα όπου τα Χριστούγεννα μας καλούν να μοιραζόμαστε γνώση, ιστορίες και συναισθήματα.

Όλοι οι δημότες και πολίτες καλούνται να επισκεφθούν τον χώρο και να επιλέξουν τα βιβλία που επιθυμούν, χαρίζοντας, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι αρμόδιοι της βιβλιοθήκης «στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα ξεχωριστό, χριστουγεννιάτικο δώρο».