Σύβοτα: Τράγος «τσάκωσε» μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και έγινε viral! (βίντεο)

Στην παραλία Μπέλλα Βράκα των Συβότων σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν ένας μοναχικός τράγος προσπάθησε να «αρπάξει» ένα μοχίτο από τους λουόμενους.

Συνήθως το τετράποδο συνηθίζει να κατεβαίνει στην παραλία ώστε να βρει λίγη σκιά και… σνακ, αλλά αυτή την φορά αποφάσισε να γίνει γνωστό στο διαδίκτυο λόγω λαιμαργίας.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο viral βίντεο, ο τράγος φέρεται να πλησιάζει ανενόχλητος τους λουόμενους. Έπειτα εξετάζει με προσοχή τα υπάρχοντα τους, μέχρι που εντόπισε ένα δροσερό ποτήρι μοχίτο. Έτσι ο τράγος, χωρίς δεύτερη σκέψη «βούτηξε» τη μουσούδα μέσα στο κοκτέιλ και ήπιε μερικές γουλιές, προκαλώντας γέλια, ενώ πολλοί λουόμενοι έσπευσαν να απαθανατίσουν το στιγμιότυπο.