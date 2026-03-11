Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση κάνναβης στην Αττική – Πάνω από 750.000 ευρώ η αξία των ναρκωτικών (βίντεο)

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προέβησαν στη σύλληψη δύο (02) ημεδαπών και ενός αλλοδαπού (υπηκόου Αλβανίας), ηλικίας 42, 58 και 46 ετών αντίστοιχα, για παραβάσεις των νόμων 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», 2168/1993 «περί όπλων» και του άρθρου 45 Π.Κ. «Συναυτουργία».

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που αφορούσαν την εισαγωγή στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης (skunk) από την Ισπανία, τις πρωινές ώρες την 09.03.2026 διενεργήθηκε έλεγχος σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας σε περιοχή της δυτικής Αττικής, όπου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, εντός δύο ξύλινων κιβωτίων, συνολικά εκατόν οχτώ (108) πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (skunk), συνολικού μικτού βάρους 122,874 κιλών.

Ακολούθως και στο πλαίσιο περαιτέρω ανάλυσης στοιχείων εντοπίστηκαν χθες, στην ανωτέρω τοποθεσία, επιπλέον δύο κιβώτια που περιείχαν, ομοίως επιμελώς κρυμμένες συνολικά ογδόντα πέντε (85) πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (skunk), συνολικού μικτού βάρους 96,313 κιλών.

Στη συνέχεια και υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις στην Αττική με σκοπό τη σύλληψη των παραληπτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ανωτέρω στελέχη εντόπισαν και συνέλαβαν σε υπόγεια αποθήκη στην Αθήνα τον 42χρονο και τον 46χρονο, οι οποίοι, είχαν αφιχθεί με Ε.Ι.Χ. VAN όχημα για την παραλαβή των κιβωτίων.

Σε έρευνα στην εν λόγω αποθήκη, εντοπίστηκε παρόμοιο κιβώτιο άνευ περιεχομένου, πιθανώς χρησιμοποιούμενο για απόκρυψη ναρκωτικών σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και εργαλεία σφράγισης, αποσφράγισης και μόνωσης κιβωτίων, ενώ στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν μια πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Παράλληλα, στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος εκμίσθωνε την ως άνω αποθήκη. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην επαγγελματική στέγη που διατηρεί, εντοπίστηκαν τρεις ζυγαριές ακριβείας, δύο φορητοί υπολογιστές, ένας καταμετρητής χαρτονομισμάτων, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, εννέα κάρτες SIM και μεγάλος αριθμός σάκων μεταφοράς.

Η αξία των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 750.000 €.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ευρήματα, καθώς και ένα ακόμα Ι.Χ. όχημα, 6 κινητά τηλέφωνα και το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 3.600 €.

Διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr