Συνελήφθη μέλος διεθνούς οργάνωσης που ξάφριζε σπίτια – Είχε “ανοίξει” δύο φορές το διαμέρισμα της Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη

Χειροπέδες σε μέλος μέλος διεθνούς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group), που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι, πέρασε στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” η αστυνομία.

Μάλιστα, ο συλληφθέντας, Γεωργιανός στην καταγωγή, πραγματοποίησε δύο κλοπές σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην Ακρόπολη όπου διαμένει η πρώην Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 08/08/2020 και η δεύτερη στις 23/8/2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης, 13-11-2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 29χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για υποθέσεις κλοπών από διαμερίσματα που είχαν λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2020 και του 2022.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι ο συλληφθείς αποτελούσε μέλος διεθνούς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group), που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επέλεγαν οικίες που θα τους απέφεραν το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ προηγουμένως φρόντιζαν να παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν για την απουσία τους.

Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και του «επαγγελματισμού» που επεδείκνυαν ήταν ότι, δεν δίσταζαν να προχωρήσουν ακόμη και σε δύο διαρρήξεις στην ίδια πολυκατοικία, ενώ διέθεταν άρτια τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς εμφανή ίχνη.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η δράση τους εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συλληφθέντα να έχει απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα στην Αυστρία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα Αρχών Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή του συλληφθέντα, καθώς και δύο ακόμη άγνωστων συνεργών του, σε τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων, από τις οποίες οι δύο στην ίδια πολυκατοικία τον Αύγουστο του 2020 και η τρίτη σε διαμέρισμα τον Αύγουστο του 2022.

Από τη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-500- ευρώ και -100- δολάρια,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

κινητό τηλέφωνο και

ταυτότητα Αρχών Σλοβακίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.