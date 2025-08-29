Συνελήφθη 36χρονος-μέλος σπείρας που εκβίαζε κρατούμενους σε φυλακές

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.