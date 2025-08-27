Συνελήφθη 24χρονος στη Βούλα για κλοπή και βίαιη συμπεριφορά σε υπαλλήλους (Εικόνες)

Ένας 24χρονος ημεδαπός συνελήφθη χθες, Τρίτη (26/08), στη Βούλα, κατηγορούμενος για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, μέσα από πληροφορίες που είχε ταυτοποίησε και εντόπισε τον κατηγορούμενο, ο οποίος αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, και συνελήφθη.

Έπειτα διενεργήθηκε σωματική έρευνα στον 24χρονο, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο καθώς και κλειδιά οχήματος, το οποίο εντοπίστηκε σταθμευμένο στην πιλοτή της οικίας του. Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Απρίλιο του 2025, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας έτερου οχήματος, για την οποία είχε δηλωθεί απώλεια τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Επίσης οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία και το ανωτέρω όχημα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, χειροπέδες, 7 καπέλα τύπου jockey, 500 ευρώ, 3 ζευγάρια γάντια εργασίας, λοστός, εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, πλήθος tire up, 2 πακέτα γάντια μίας χρήσεως και περιλαίμιο.

Ο συλληφθέντας έχει οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.