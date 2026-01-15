Συνελήφθη 21χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 21χρονο στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε σπίτι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» αλλά και σε μοτοσικλέτα εντοπίστηκαν σχεδόν 6,5 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, 40 γραμμαρία κοκαΐνης, 28 φιαλίδια με ουσία υγρής μορφής, ενώ κατασχέθηκε και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο 21 ετών συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.