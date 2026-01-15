Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν 6,5 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη 21χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
ΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΜΥΚΗΝΩΝ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 21χρονο στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε σπίτι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» αλλά και σε μοτοσικλέτα εντοπίστηκαν σχεδόν 6,5 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, 40 γραμμαρία κοκαΐνης, 28 φιαλίδια με ουσία υγρής μορφής, ενώ κατασχέθηκε και μία ζυγαριά ακριβείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 21 ετών συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ