Λήξη συναγερμού μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο εφετείο Αθηνών – Εκκενώθηκε ο χώρος του δικαστηρίου

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/3) λίγο πριν της 11:00 στο Εφετείο Αθηνών.

Στο εφετείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς το τηλεφώνημα ήρθε λίγη ώρα μετά την καταδίκη των 42 κατηγορούμενων της Χρυσής Αυγής χωρίς να δίνει χρονικό περιθώριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί και μέλη της δικαστικής αστυνομίας ενημέρωσαν για τη σχετική εξέλιξη, καλώντας σε προληπτική εκκένωση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ΤΕΕΜ και έλεγξαν το χώρο με αρνητικό ευτυχώς αποτελέσμα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι 42 κατηγορούμενοι μέλη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση του Εφετειου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής εκφωνήθηκε, ύστερα από μια μαραθώνια αποδεικτικη διαδικασία που άρχισε τον Ιούνιο του 2022.