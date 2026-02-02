Συναγερμός για 16χρονη που χάθηκε στα Άνω Πατήσια

Την Κυριακή (01/02) εξαφανίστηκε μία 16χρονη από τα Άνω Πατήσια.

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης προχώρησε το Χαμόγελο του Παιδιού έπειτα από αίτημα της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια, ενώ έχει σκουλαρίκι στην μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.