Συγκλονιστική αποκάλυψη για την δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του Αθήνα – Θεσσαλονίκη: “Μετά από τρία τέταρτα θα περνούσε τρένο από το σημείο”

Έρευνα μετά το περιστατικό δολιοφθοράς στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη του ΟΣΕ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος με στόχο να διαλευκανθεί πλήρως οι συνθήκες κατά τις οποίες επιτήδειοι έκοψαν τα καλώδια του συστήματος λίγο πριν το Πλατύ Ημαθίας.

Οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η αξιόποινη πράξη αποτελούν μυστήριο μετά την καταγγελία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη που σε τηλεοπτική εκπομπή έκανε λόγο για νέα Τέμπη το πρωί της Πέμπτης (26/2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γενικός γραμματέα εργαζομένων ΟΣΕ, Νίκος Τσικαλάκης αποκάλυψε στο DEBATER ότι οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο για να φτάσουν τα καλώδια με τους δράστες να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν μέσω καμερών καθώς πρόκειται για “τυφλό” σημείο στην διαδρομή της γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό για τον ΟΣΕ

“Το περιστατικό δολιοφθοράς στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας–Θεσσαλονίκης δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, καθώς παρόμοιες ζημιές συμβαίνουν ανά διαστήματα εδώ και χρόνια. Η πρόσβαση στη γραμμή δεν είναι πλήρως ελεγχόμενη, καθώς δεν είναι όπως το μετρό και τον ηλεκτρικό. Ένας φράχτης από σύρμα είναι που μπορεί να παραβιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι δράστες έσπασαν τσιμέντο για να φτάσουν στα καλώδια,” ανέφερε ο κ. Τσικαλάκης.

“Τέτοιες ενέργειες είχαν οδηγήσει στη σύναψη της σύμβασης «717», η οποία ξεκίνησε το 2014 αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τα τελευταία χρόνια, με την τοποθέτηση καμερών και τη χρήση drones, τα περιστατικά έχουν μειωθεί αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί.”

Στην συνέχεια, τόνισε πως στο παρελθόν υπήρξαν παράλληλα περιστατικά στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ αποκάλυψε ότι μετά το περιστατικό θα τοποθετηθούν κάμερες στο σημείο

“Σκεφτείτε παλαιότερα είχαμε για παράδειγμα παράλληλα περιστατικά την ίδια στιγμή και βόρειο και νότιο τμήμα. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας, όμως μετά το συμβάν θα τοποθετηθεί. Η ζημιά εντοπίστηκε άμεσα από το σύστημα ελέγχου στη Λάρισα, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιοι και μεταφέρθηκαν στο σημείο για αποκατάσταση.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Στο σημείο που έγινε μετά από τρία τέταρτα θα περνούσε τρένο,” πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του ΟΣΕ

“Ευτυχώς η ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων δεν τέθηκε σε κίνδυνο. Οι μηχανοδηγοί και οι σταθμοί ενημερώθηκαν και η κυκλοφορία συνεχίστηκε κανονικά, παρότι το συγκεκριμένο τμήμα τηλεπικοινωνίας δεν λειτουργούσε. Το γεγονός ότι υπήρχε διακοπή τηλεπικοινωνίας δεν σημαίνει ότι διακόπηκε και η κυκλοφορία των τρένων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι πέρα το αίτημα του εισαγγελία για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, παράλληλα, είναι σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και πραγματοποιούν έρευνες στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Κυρανάκης για τη δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο: “Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη”

Το περιστατικό, λίγο πριν τον σταθμό στο Πλατύ, κατήγγειλε το πρωί της Πέμπτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν” ανέφερε αρχικά ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε:

“Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη. Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα μετά την καταγγελία, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προχώρησε και σε ανάρτηση στο Facebook.