Συγκινητική στιγμή στο Σύνταγμα: Μαθητής Λυκείου χορεύει ζεϊμπέκικο μετά την παρέλαση (βίντεο)

Ζεϊμπέκικο χόρεψε ένας μαθητής Λυκείου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Νωρίτερα, ο μαθητής είχε πάρει μέρος σε ομαδική δράση με περίπου 100 χορευτές που χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της τιμητικής εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περαστικοί και θεατές σχημάτισαν κύκλο γύρω του και κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους. Το βίντεο αναρτήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έγινε viral και συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «λεβέντη μαθητή».