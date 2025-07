Στον χορό των Ρίχτερ η Ρωσική Άπω Ανατολή: Τέσσερις ισχυροί σεισμοί, ο μεγαλύτερος 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι (βίντεο)

Τέσσερις απανωτοί σεισμοί σημειώθηκαν σήμερα Κυριακή 20/7 ανοιχτά των ακτών της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, οι οποίοι οδήγησαν στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.

Σύμφωνα με την Ενιαία Γεωφυσική Υπηρεσία της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, ο νέος σεισμός, μεγέθους 7,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε σε απόσταση 132 χιλιομέτρων από το Πετροπαβλόφσκ – Καμτσάτσκι.

Είχαν προηγηθεί άλλοι τρεις ισχυροί σεισμοί στην περιοχή, εντάσεως 5,3 Ρίχτερ, 6,5 Ρίχτερ σε βάθος μόλις 13 χιλιομέτρων και ένας ακόμη ισχυρότερος (7,6 Ρίχτερ), ο οποίος κατεγράφη 115 χιλιόμετρα από το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιοι μηχανικοί θα ξεκινήσουν αμέσως επιθεωρήσεις κτηρίων για πιθανά προβλήματα ή φθορές.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι σε αρκετούς οικισμούς. Στο χωριό Νικολσκόγιε αναμένονται κύματα ύψους έως 0,29 μέτρων, ενώ, στο Ουστ – Καμτσάτσκ προβλέπεται άνοδος της στάθμης του νερού έως 0,19 μέτρα.



Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από την ακτή και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία για να μείνουν ασφαλείς.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από την ακτή και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία για να μείνουν ασφαλείς.

Man! What a week for seismic activity!

2 of our (@databuoycenter) DART stations just triggered by Mag 7.4 earthquake off of the Kamchatsky Peninsula. Many strong aftershocks following. pic.twitter.com/Et946Hcjyo— Carl IV (@king_dondo) July 20, 2025

Σημειώνεται πως η χερσόνησος της Καμτσάτκα όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.

Από το 1900 επτά πολύ ισχυροί σεισμοί –8,3 βαθμών ή μεγαλύτεροι– έχουν σημειωθεί κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.