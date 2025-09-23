Στοχευμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών
Μυστικά σε USB και σημειώσεις πίσω από τα κάγκελα
Σημαντική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/09) στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στόχος ήταν η έρευνα σε πέντε κελιά κρατουμένων.
Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν:
- επτά USB στικάκια,
- πολυάριθμες χειρόγραφες σημειώσεις,
- ένα εκτυπωμένο έγγραφο,
- μία κάρτα μνήμης,
- τρεις κάρτες SIM,
- καθώς και μία επιπλέον συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.
Μεταξύ των κελιών που ερευνήθηκαν ήταν και εκείνο ενός 37χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης. Στο κελί του βρέθηκαν ένα από τα USB, ιδιόχειρες σημειώσεις και εκτυπωμένο χαρτί.
Το κατασχεθέν υλικό έχει ήδη τεθεί υπό εξέταση από τις Αρχές.
