Στην Κεφαλονιά το υπερπολυτελές γιοτ του συνιδρυτή του WhatsApp (εικόνες)

Ένα από τα πιο πολυτελή γιοτ παγκοσμίως βρίσκεται στην Κεφαλονιά στον όρμο του Αντίσαμου. Πρόκειται για το «Moonrise» το οποίο ανήκει στον συνιδρυτή του WhatsApp, Jan Koum. Είναι 99,95 μέτρα και καθελκύστηκε το 2020.

Κατέχει ρεκόρ για το μήκος της ισάλου γραμμής σε εθνικό επίπεδο στην Ολλανδία που κατασκευάστηκε. Καθελκύστηκε τον Μάρτιο του 2025, έχει μίνιμαλ σχεδιασμό και διαθέτει χώρους ευεξίας, spa μέχρι και κινηματογράφο. Έχει beach club στο νερό ειδικό χώρο στο πρυμναίο τμήμα με άμεση επαφή στη θάλασσα. Γυμναστήριο με τζάμια από το πάτωμα μέχρι την οροφή για πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 καμπίνες, ενώ το πλήρωμα του φτάνει τα 32 μέλη πληρώματος σε ξεχωριστές καμπίνες. Είναι εξοπλισμένο για να προσγειώνονται και απογειώνονται ιδιωτικά ελικόπτερα για γρήγορη μετακίνηση των επισκεπτών του.

Τέλος ο σχεδιασμός του δίνει έμφαση στη μείωση του θορύβου και την άνεση των επισκεπτών με υπηρεσίες πέντε αστέρων.

