Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την διακίνηση κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα

Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την διακίνηση κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο»
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες σχετικά με την υπόθεση με τους τόνους κοκαΐνης στο πλοίο ανοιχτά της Μεσογείου.

Ανάμεσα στους προφυλακισμένους είναι και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΣΚΑΪ, ο 62χρονος υποστηρίζει ότι το πλοίο το είχε μεταβιβάσει σε έναν από τους συλληφθέντες του πληρώματος ανοιχτά της Μεσογείου, ωστόσο τα επιχειρήματα του δεν έπεισαν.

Η υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Ελλάδα και άλλα πέντε που ήταν στο πλήρωμα του «Ουρανία» από τις γαλλικές αρχές και αναμένεται να εκδοθούν στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ