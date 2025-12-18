Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την διακίνηση κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο»

Κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες σχετικά με την υπόθεση με τους τόνους κοκαΐνης στο πλοίο ανοιχτά της Μεσογείου.

Ανάμεσα στους προφυλακισμένους είναι και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΣΚΑΪ, ο 62χρονος υποστηρίζει ότι το πλοίο το είχε μεταβιβάσει σε έναν από τους συλληφθέντες του πληρώματος ανοιχτά της Μεσογείου, ωστόσο τα επιχειρήματα του δεν έπεισαν.

Η υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Ελλάδα και άλλα πέντε που ήταν στο πλήρωμα του «Ουρανία» από τις γαλλικές αρχές και αναμένεται να εκδοθούν στην Ελλάδα.