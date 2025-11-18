Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ένοχος για την υπόθεση revenge porn της δεύτερης καταγγέλλουσας

Ένοχος για την 2η καταγγελία revenge porn κρίθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στην αυλαία της δίκης του τηλεπαρουσιαστή που έγινε κεκλεισμένων των θηρών μετά από επιθυμία της καταγγέλλουσας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης από την καταγγέλλουσα, σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για την υπόθεση revenge porn διακόπηκε προσωρινά για σύσκεψη, ώστε να ληφθούν αποφάσεις. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, δεν παρευρέθηκε στην αίθουσα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος κρίθηκε ένοχος.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Στη συνέχεια, δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της καταγγέλλουσας. «Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα. Με την συγκεκριμένη είχαν χωρίσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε για επανασύνδεση, ούτε να την εκδικηθεί μέσω αυτή της διαδικασίας».

Ακολούθησαν δηλώσεις από τον δικηγόρο του Στάθη Παναγιωτόπουλου: «Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή».

Διά των συνηγόρων του ο γνωστός παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα, αναγνωρίζοντας την πράξη του, για την οποία φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βλάβη στη γυναίκα ή να αποκομίσει περιουσιακό όφελος. Το δικαστήριο, εκτός από τη μετατροπή της κατηγορίας στην πλημμεληματική της μορφή, αποφάσισε να του χορηγήσει ελαφρυντικό.

Ο ίδιος είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης παθούσας, ενώ στα ποινικά δικαστήρια εκκρεμεί μία ακόμη δικογραφία (τρίτη) με το ίδιο αντικείμενο.