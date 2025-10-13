Στάση εργασίας στις 14 Οκτωβρίου στα ΜΜΕ: Οι δημοσιογράφοι λένε «ΟΧΙ στο 13ωρο»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και οι Ενώσεις Συντακτών που είναι μέλη της (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, ΕΣΠΗΤ) συμμετέχουν σε 4ωρη στάση εργασίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από τις 11:00 έως τις 15:00, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει τα εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ, με τη στήριξη της ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ενώνουν τη φωνή τους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της χώρας, διαμαρτυρόμενοι για τις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και περιορισμό δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί με αγώνες. Με δεδομένα τα εξοντωτικά ωράρια και την αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας, οι δημοσιογράφοι διατρανώνουν την αντίθεσή τους στο νέο μέτρο των 13ωρων βαρδιών, τονίζοντας ότι ο χρόνος εργασίας τους δεν είναι εμπόρευμα χωρίς όρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να προσέλθουν σε διάλογο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Το αποτέλεσμα είναι υποαμειβόμενοι εργαζόμενοι, συχνά δεμένοι σε ατομικές συμβάσεις, σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία συνολικά αντιμετωπίζουν αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών, οι οποίες μειώνουν ουσιαστικά τα εισοδήματα και την αγοραστική τους δύναμη, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διατρανώνουν τη διαμαρτυρία τους για την αυξανόμενη πίεση σε βάρος της δημοσιογραφίας και της αξιόπιστης ενημέρωσης, που αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας.

Απαιτήσεις των εργαζομένων:

Σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ στον ιδιωτικό τομέα, με άμεσες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, σύμφωνα και με την οδηγία της ΕΕ που προτρέπει την κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις.

Αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ανεργίας.

Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για την προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Διασφάλιση αξιόπιστης και πλουραλιστικής ενημέρωσης.

Από την τετράωρη στάση εργασίας εξαιρούνται οι συνάδελφοι που καλύπτουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν μαζικά.