Στα 6,5 ευρώ ένα πακέτο τσιγάρα; «Πράσινο» φως από την Ευρώπη για υψηλή φορολόγηση

Ανατιμήσεις στα προϊόντα καπνού προδιαγράφει η επικείμενη αναθεώρηση της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς διατηρεί χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η τιμή ενός πακέτου δημοφιλών τσιγάρων στην ελληνική αγορά ενδέχεται να αυξηθεί έως τα 6,50 ευρώ, από περίπου 4,80 ευρώ σήμερα, σε περίπτωση υιοθέτησης του νέου πλαισίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, οριακά πάνω από το κατώτατο όριο της ΕΕ. Μαζί με την Κύπρος, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, θα απαιτηθούν αυξήσεις άνω του 80% στους ελάχιστους συντελεστές για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, η χώρα κατατάσσεται στην 24η θέση εντός ΕΕ ως προς τον ειδικό φόρο ανά πακέτο 20 τσιγάρων, ο οποίος διαμορφώνεται στα 2,74 ευρώ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για την κατανάλωση, καθώς οι Έλληνες καπνιστές εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέσο όρο 18,13 τσιγάρα ημερησίως. Την ίδια στιγμή, το 36% του πληθυσμού δηλώνει ότι κάνει χρήση καπνικών προϊόντων, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 24%.

Σημαντική παραμένει και η διάσταση του παράνομου εμπορίου, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 δισ. τσιγάρα ή στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης. Συνολικά, η ετήσια κατανάλωση στη χώρα εκτιμάται στα 14,3 δισ. τσιγάρα, δηλαδή περίπου 714 εκατομμύρια πακέτα.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν αφενός το μέγεθος της αγοράς καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα και αφετέρου τη στενή σύνδεση μεταξύ αυξήσεων στις τιμές και ενίσχυσης του παράνομου εμπορίου, ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις επερχόμενες φορολογικές παρεμβάσεις.