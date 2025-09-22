Σπάει τη σιωπή της η μητέρα του 5χρονου Ντόριαν: “Δεν τον απήγαγα, μου εκμυστηρεύτηκε ανησυχητικά περιστατικά”

Η μητέρα του μικρού Ντόριαν τοποθετείται δημόσια για το ζήτημα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στην ενεργοποίηση ενός Amber Alert, το οποίο –όπως καταγγέλλει– εκδόθηκε χωρίς καμία πραγματική βάση.

«Δεν απήγαγα ποτέ τον γιο μου»

Η μητέρα ξεκαθαρίζει στο DEBATER ότι ο 5χρονος βρισκόταν μαζί της στην Αθήνα, σε κανονικό οικογενειακό περιβάλλον και παρακολουθούσε κανονικά το νηπιαγωγείο από τις 11 Σεπτεμβρίου. Όπως τονίζει, ο πατέρας του παιδιού είχε πλήρη γνώση της κατάστασης:

«Του έστελνα καθημερινά νέα, φωτογραφίες και τον ενθάρρυνα να μιλάει τηλεφωνικά με το παιδί. Η διεύθυνσή μας ήταν πάντα γνωστή, ουδέποτε εξαφανιστήκαμε».

Μήνυση και καταγγελίες εκφοβισμού

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ντόριαν –όπως υποστηρίζει η μητέρα– της εκμυστηρεύτηκε ανησυχητικά περιστατικά, τα οποία την οδήγησαν να καταθέσει μήνυση και να ενημερώσει τον Εισαγγελέα Αθηνών.

Από τότε, όπως καταγγέλλει, ο πατέρας άρχισε μια σειρά πιέσεων και απειλητικών συμπεριφορών, ακόμη και παρεμβάσεις στο σχολείο όπου είναι εγγεγραμμένος ο γιος τους.

Παράλληλα, η μητέρα είχε ήδη από τον Ιούλιο 2025 καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την ανάθεση της επιμέλειας.

Η ανάκληση του Amber Alert

Σύμφωνα με την ίδια, το Amber Alert ενεργοποιήθηκε κατόπιν ψευδών δηλώσεων του πατέρα. Μετά από εξέταση του φακέλου, ο Εισαγγελέας Βόλου διέταξε την άμεση απενεργοποίησή του.

«Η δικηγόρος μου ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το 100, τον Εισαγγελέα, την Ασφάλεια Βόλου και το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Όλες οι Αρχές γνώριζαν πού ήμασταν» υπογραμμίζει.

«Προσπάθεια αποπροσανατολισμού της δικαιοσύνης»

Η μητέρα θεωρεί ότι ο πατέρας επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το Amber Alert ως μοχλό πίεσης και για να αποδυναμώσει τη μήνυση που έχει στραφεί εναντίον του:

«Όλα έγιναν για να αποπροσανατολίσει τη δικαιοσύνη και να έχει επιχειρήματα στις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν».

Το παιδί στο Αστυνομικό Τμήμα

Σε μια ακόμη καταγγελία που προκαλεί σοκ, η μητέρα αναφέρει στο DEBATER ότι ο γιος τους, σε ηλικία μόλις 3,5 ετών, κρατήθηκε για 12 ώρες σε Αστυνομικό Τμήμα, επειδή αρνήθηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του, με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση.

«Ο Ντόριαν είναι ασφαλής μαζί μου»

Η μητέρα καταλήγει τονίζοντας ότι το παιδί είναι χαρούμενο και υγιές στο πλευρό της:

«Δεν θέλησα ποτέ να στερήσω τον πατέρα του από τη ζωή του. Όμως, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη, ο Ντόριαν πρέπει να παραμείνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο μόνο εγώ μπορώ να του εξασφαλίσω».