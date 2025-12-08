Σοβαρό τροχαίο στην Αμφίκλεια με δυο τραυματίες – Νταλίκες συγκρούστηκαν μετωπικά (Φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο με δυο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/12 στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια και πριν την Κάτω Τιθορέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport νταλίκα που είχε πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έφυγε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα.

Στη συνέχεια η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το ΙΧΕ που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν σταματήσει με τη μούρη στα χωράφια.

Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του, ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός νταλικιέρης. Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του ΙΧΕ, ενώ από θαύμα γλύτωσε και το αυτοκίνητο που όπως σημειώσαμε ήταν ακριβώς πίσω από την Ελληνική νταλίκα.

Δείτε φωτογραφίες: