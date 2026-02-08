Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό ατόμων στην Κηφισιά – ΙΧ ντεραπάρισε μετά από σφοδρή σύγκρουση
Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κηφισιά το απόγευμα της Κυριακής (8/2) όταν ΙΧ ντεραπάρισε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Στρατηγού Δαγκλή στην Κηφισιά, δίπλα στη Χαριλάου Τρικούπη. Το ατύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη μετά από πλευρική πρόσκρουση με άλλο όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο άτομα από το αυτοκίνητο που είχε ανατραπεί.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις