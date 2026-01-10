Σοκαριστικό περιστατικό στην Ομόνοια – Νεαρός έβαλε το πίτμπουλ του να επιτεθεί σε 30χρονο για να τον ληστέψει

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ομόνοια όταν 30χρονος δέχτηκε επίθεση από νεαρό που χρησιμοποίησε το πίτμπουλ του για να τον κλέψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της ληστείας χρησιμοποίησε τον σκύλο, ένα πίτμπουλ, για να τραυματίσει σοβαρά τον 30χρονο μικροεπαγγελματία ο οποίος βρισκόταν στην οδό Μένανδρου στην Ομόνοια.

Το θύμα, αλλά και η σύζυγος του περιέγραψαν το σοκαριστικό γεγονός μιλώντας στον ALPHA, ενώ σοκάρουν οι φωτογραφίες από τις δαγκωματιές που δέχτηκε ο άνδρας στην προσπάθειά του να ξεφύγει.

«Έδωσε εντολή στον σκύλο “τώρα πάρ’ τον”» είπε η σύζυγος του θύματος, ενώ ο 30χρονος περιέγραψε: «Με ρώτησε τι έχω μέσα στην τσάντα μου, και με τραβάει κάτω. Ο σκύλος πέφτει κάτω και αυτός και με δάγκωνε ενώ ο άλλος με βάραγε».

Ο δράστης έχει καταγωγή από το Ιράν και χρησιμοποιούσε τον σκύλο του συχνά ως «όπλο». Όταν εντόπισε τον 30χρονο ξεκίνησε να τον γρονθοκοπεί, ενώ την ώρα που το θύμα ζήτησε βοήθεια εκείνος έδωσε εντολή στο σκυλί να επιτεθεί.

«Αν δουν ότι κάποιος μπορεί να τους αντισταθεί, δίνουν εντολή στον σκύλο», πρόσθεσε η σύζυγος.

Ο δράστης εντοπίστηκε από την αστυνομία, στην οδό Χαλκοκονδύλη. Όταν είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή, όμως τελικά συνελήφθη. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών ο οποίος έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.