Βίντεο ντοκουμέντα από το επεισόδιο στο Σύνταγμα με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ να εξαπολύουν επίθεση κατά ενός άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής ήρθαν στο φως.

Συγκεκριμένα στα βίντεο που ακολουθούν φαίνονται οπαδοί της ισραηλινής ομάδας να δέρνουν τον άτυχο άνδρα στα σκαλιά στο Σύνταγμα, ενώ εκείνος νωρίτερα τους είχε πετάξει ένα μπουκάλι μπύρας.

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE – RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME



Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."



