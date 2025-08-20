Σοκ στην Ηλεία: Συνελήφθη 22χρονος που βίασε 66χρονη
Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 22χρονος
Ένα απερίγραπτο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό στην Ηλεία.
Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, συνελήφθη ένας 22χρονος ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μίας 66χρονης γυναίκας.
Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.
Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με τον δράστη να αντιμετωπίζει σοβαρότατη κατηγορία.
