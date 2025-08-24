Σοκ στην Ηλεία: Μαζική δηλητηρίαση σκύλων – Τουλάχιστον 10 νεκρά ζώα

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί νέα υπόθεση κακοποίησης ζώων που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στο Περιστέρι του Δήμου Ήλιδας. Σύμφωνα με καταγγελίες της Ζωοφιλικής Ένωσης Αμαλιάδας, τουλάχιστον δέκα σκύλοι – αδέσποτοι και κατοικίδιοι – βρέθηκαν νεκροί, καθώς άγνωστοι πέταξαν δηλητηριασμένα δολώματα στην περιοχή.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σοκαριστική διάσταση, καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να ρίξουν τις φόλες ακόμη και μέσα σε αυλές σπιτιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κατοικίδια που βρίσκονταν προστατευμένα από τους ιδιοκτήτες τους.

Η Φιλοζωική Αμαλιάδας καταδίκασε το περιστατικό ως μια ενέργεια βαρβαρότητας που θίγει όχι μόνο τα ζώα, αλλά και την κοινωνία συνολικά. «Πρόκειται για μια ενέργεια βαρβαρότητας που μας ντροπιάζει ως ανθρώπους», δήλωσε η Ζέφη Σπυράτου, μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Αμαλιάδας, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τη θλίψη της.

Η υπόθεση έγινε ευρύτερα γνωστή με καθυστέρηση, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις και κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων συνιστά κακούργημα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, ειδικά για μικρά παιδιά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα επικίνδυνα σκευάσματα.

Η Ζωοφιλική Αμαλιάδας καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν κάθε ύποπτη κίνηση, τονίζοντας ότι μόνο με συλλογική δράση μπορούν να σταματήσουν τέτοιου είδους εγκλήματα.