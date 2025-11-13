Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Τραγωδία στη Βοιωτία: Η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος υπέστη ανακοπή και πέθανε

Δεν άντεξε τον πόνο από το χαμό του παιδιού της

Τραγωδία στη Βοιωτία: Η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος υπέστη ανακοπή και πέθανε
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:41

Η τραγωδία στη Βοιωτία παίρνει νέα, συγκλονιστική τροπή, καθώς ο 27χρονος είχε βρεθεί απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του στις αρχές του μήνα.

Η μητέρα του νεαρού οικοδόμου, που βρέθηκε νεκρός στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 8 Νοεμβρίου, υπέστη χθες ανακοπή καρδιάς, αδυνατώντας να αντέξει τον πόνο από τον χαμό του παιδιού της.

Παράλληλα, αποκαλύπτονται σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη φρικιαστική δολοφονία του 27χρονου από τη Χαλκίδα.

Η μοιραία συνάντηση στα Βίλια

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός πήγε στα Βίλια για να συναντήσει μια γυναίκα που γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Αντί όμως για ραντεβού, φαίνεται πως τον περίμενε μια καλά στημένη παγίδα.
Οι δράστες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τον κρατούσαν όμηρο περίπου ένα 24ωρο, τον βασάνισαν και τον πυροβόλησαν. Στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό στα Σκούρτα και έκαψαν το αυτοκίνητο για να εξαφανίσουν τα σημάδια του εγκλήματος.

Το απανθρακωμένο αυτοκίνητο και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Το όχημα στο οποίο βρέθηκε η σορός είχε δηλωθεί κλεμμένο τον Μάιο στη Γλυφάδα και έφερε πινακίδες από διαφορετικό αυτοκίνητο της Πιερίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι αυτή η λεπτομέρεια υποδεικνύει πιθανή εμπλοκή οργανωμένου κυκλώματος με «επαγγελματική» δράση.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ο 27χρονος μπορεί να δολοφονήθηκε σε άλλο σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στο απομονωμένο σημείο όπου βρέθηκε το απανθρακωμένο όχημα.

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί «κλειδί» για την υπόθεση

Η αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες, με το κινητό τηλέφωνο του θύματος να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς θεωρείται ότι περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για τα άτομα που τον παγίδεψαν και τον οδήγησαν στο μοιραίο ραντεβού.

Το αποτρόπαιο έγκλημα έχει συγκλονίσει τις τοπικές κοινωνίες της Χαλκίδας και της Βοιωτίας, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για πράξη πρωτοφανούς αγριότητας. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα, καθώς τα στοιχεία οδηγούν σταδιακά στους δράστες της ειδεχθούς πράξης.

Ειδήσεις σήμερα
