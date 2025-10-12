Σοκ στη Λήμνο: Επίθεση με σουγιά μεταξύ μαθητών μετά από αγώνα ποδοσφαίρου

Ένα νέο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σημειώθηκε χθες, Σάββατο (11/10) στη Λήμνο, όταν ένας 17χρονος επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του μετά το τέλος τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το LimnosLive.gr, στο σχολείο που φοιτούν οι ανήλικοι, στην Ατσική Λήμνου, είχε προηγηθεί περιστατικό βίας σε βάρος του μαθητή που φέρεται να επιτέθηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες στο επεισόδιο είδαν τον 17χρονο να έχει σουγιά στην τσάντα του, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι ο ανήλικος έβγαλε το μαχαίρι και απείλησε τον συμμαθητή του.

Άλλοι υποστήριξαν πως το αιχμηρό αντικείμενο έπεσε από το σακίδιο κατά τη διάρκεια της έντασης χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Άμεσα αντέδρασαν οι γονείς που βρίσκονταν στον χώρο, πετώντας το μαχαίρι από τα χέρια του νεαρού, ενώ ο ανήλικος τράπηκε σε φυγή.

Οι ανήλικοι είχαν παρελθόν

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ανήλικοι φαίνεται να είχαν παρελθόν μεταξύ τους με αναφορές για παλιότερους διαπληκτισμούς. Μάλιστα φέρεται να υπάρχει βίντεο από το σχολείο όπου φαίνεται η επίθεση που δέχθηκε ο 17χρονος.

Το βίντεο αυτό στάλθηκε σε κινητά συμμαθητών, εντείνοντας το bullying και την ψυχολογική πίεση εις βάρος του μαθητή.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε αρχικά τον πατέρα του 17χρονου. Αργότερα οι αρχές εντόπισαν και τον μαθητή, ο οποίος επίσης συνελήφθη για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας. Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου.

Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν τον σουγιά, ο οποίος εντοπίστηκε στο σημείο του περιστατικού.