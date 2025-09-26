Σοκ στα αίτια θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού – Τσίμπημα εντόμου πιθανή αιτία σήψης

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον ξαφνικό θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, μέλους γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, που βρέθηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Λονδίνο. Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε μόλις στις 25 Σεπτεμβρίου, δείχνει ότι ο θάνατος προήλθε από σήψη η οποία προκλήθηκε έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο Βρετανός ιατροδικαστής εκτιμά ότι το τσίμπημα δημιούργησε μια «πύλη εισόδου» στο δέρμα, από την οποία ενδέχεται να εισήλθε στρεπτόκοκκος Β. Η λοίμωξη φέρεται να εξελίχθηκε σε σήψη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της νεαρής γυναίκας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εξετάζεται το ενδεχόμενο να της χορηγήθηκε λανθασμένο αντιβιοτικό.

«Σήμερα περιμένουμε να μας ενημερώσουν εγγράφως. Μας είπαν ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’. Θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις στο αίμα για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε αν η αντιβίωση που της έδωσαν έκαναν για στρεπτόκοκκο Β», ανέφεραν άνθρωποι από το περιβάλλον της 30χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η Μαρίσσα έλαβε το αντιβιοτικό co-amoxiclav (αμοξικιλλίνη), το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για λοιμώξεις, όπως ωτίτιδα, στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, πνευμονία και δερματικές μολύνσεις.

Η οικογένεια, οργισμένη από τις καθυστερήσεις, μίλησε στη Daily Mail καταγγέλλοντας την αντιμετώπιση των βρετανικών αρχών. «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό. Είχαμε την τραγωδία, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά πώς λειτουργούν εδώ. Είμαστε εξοργισμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις», δήλωσε στενός συγγενής.

Η τραγική αυτή εξέλιξη ήρθε λίγους μόλις μήνες μετά τη μάχη που είχε δώσει η Μαρίσσα με τον καρκίνο, από την οποία είχε βγει νικήτρια. Ωστόσο, λίγο πριν τον θάνατό της, είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε γνωστό νοσοκομείο του Λονδίνου με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, ζάλη και έντονη φαγούρα. Παρά την κατάσταση της υγείας της, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Οι γονείς της, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμός, έχουν ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και να αποδοθούν ευθύνες.