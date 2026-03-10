Σοφία Χρηστίδου: “Της πετούσαν βιβλία” λένε φίλοι της καθηγήτριας – Τι απαντούν γονείς μαθητών στα περί bullying

Σοβαρές καταγγελίες για εκφοβισμό και δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον της καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη, που έφυγε από τη ζωή μετά από εγκεφαλικό το Σάββατο 7 Μαρτίου, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν συνάδελφοι και φίλοι, η καθηγήτρια αντιμετώπιζε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές εντός της τάξης. Υπενθυμίζεται ότι η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελίες που αμφισβητούσαν την πνευματική της ικανότητα να ασκεί το διδακτικό της έργο.

Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στο Star, την περιέγραψε ως μια εξαιρετική εκπαιδευτικό με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και ήθος. Τόνισε ότι η οικογένεια και εκείνος σκοπεύουν να ασκήσουν νομικά μέτρα κατά όσων ευθύνονται για την κατάσταση που οδήγησε στην τραγωδία.

«Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους μαθητές, αλλά επεκτείνεται και στις σχολικές διοικήσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τις επιδόσεις και την πολυγλωσσία της καθηγήτριας, η οποία γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά και ήταν ενεργή φοιτήτρια ιταλικής φιλολογίας.

Μάλιστα, στενός φίλος της καθηγήτριας περιέγραψε τις συνθήκες εκφοβισμού που εκείνη αντιμετώπιζε καθημερινά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαθητές τής πετούσαν βιβλία, φώναζαν δυνατά και τοποθετούσαν θρανία μπροστά στην πόρτα για να την παγιδεύσουν μέσα στην τάξη. Επιπλέον, ανέφερε ότι η διευθύντρια του σχολείου την υποτιμούσε, αμφισβητώντας την ικανότητά της και προσβάλλοντάς την.

H ανακοίνωση των γονέων των μαθητών του σχολείου

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΥΔ

Ανακοίνωση για το θάνατο της εκπαιδευτικού εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) όπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, κάνοντας λόγο για μια διακεκριμένη επιστήμονα και εκπαιδευτικό με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα) Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα) Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)



Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Ο ΠΑΣΥΔ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Σωματείου ΠΑΣΥΔ