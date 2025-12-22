Σκληρό ροκ μεταξύ αγροτών και αστυνομίας για το κλείσιμο των δρόμων – Πινγκ πονγκ ευθυνών, «μπαλάκι» οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

Λίγες μόλις ώρες πριν από τη μαζική έξοδο των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας γύρω από το ποιος φέρει την ευθύνη για τους κλειστούς δρόμους και τις μεγάλες καθυστερήσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι επιθυμούν την ομαλή διέλευση των οχημάτων, κατηγορώντας την αστυνομία ότι διακόπτει την κυκλοφορία σε αποστάσεις δύο και τριών χιλιομέτρων χωρίς, όπως λένε, σαφή λόγο. «Θέλουμε να ανοίξει η αστυνομία για να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα χωρίς καθυστερήσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Στόχος η ασφάλεια στις μετακινήσεις», απαντά η ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. απαντά ότι τα μέτρα εκτροπής της κυκλοφορίας είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας. Όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, η διέλευση οχημάτων ανάμεσα σε σταθμευμένα τρακτέρ και πρόχειρα παραπήγματα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους ίδιους τους αγρότες.

Το «πινγκ πονγκ» ευθυνών εξελίσσεται την ώρα που χιλιάδες πολίτες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, με τις εικόνες από τα μπλόκα να προμηνύουν δύσκολες διαδρομές. Βίντεο της Τροχαίας καταγράφουν οχήματα να κινούνται με δυσκολία ανάμεσα σε τρακτέρ ή να αλλάζουν λωρίδα αιφνιδιαστικά για να αποφύγουν εμπόδια.

Ενδεικτική της έντασης ήταν η κινητοποίηση αγροτών από το μπλοκ της Νίκαιας Λάρισας, οι οποίοι με κομβόι κατευθύνθηκαν στις σήραγγες των Τεμπών, διακόπτοντας την κυκλοφορία για τρεις ώρες. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τα άλυτα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ωστόσο δηλώνουν πως από αύριο χαλαρώνουν τα μπλόκα ενόψει των γιορτών.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτές τις λωρίδες προς Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται και τα μπλόκα μπορεί να επανέλθουν.