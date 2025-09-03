Σκιάθος: Σοβαρό ατύχημα με γουρούνα για Ιταλό τουρίστα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Σκιάθο, όταν 40χρονος Ιταλός οδηγός γουρούνας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Κολιός.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια για αξονική στο Πολυϊατρείο Σκιάθου του κ. Νίκου Εγνατιάδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή στο Βόλο, η οποία πραγματοποιήθηκε με το σκάφος “Ζαφειρένια” συνοδεία γιατρού του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.