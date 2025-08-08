Σκιάθος: «Ακούσαμε έκρηξη και γεμίσαμε καπνούς» λέει επιβάτιδα του πλοίου που υπέστη μηχανική βλάβη

Στις πρώτες στιγμές μετά τη μηχανική βλάβη που υπέστη το Ε/Γ-Ο/Γ «Πανόραμα» που εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγ. Κωνσταντίνο αναφέρθηκε επιβάτιδα του πλοίου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος, με την επιβάτιδα μιλώντας στην ΕΡΤ να τονίζει: «Ακούσαμε έκρηξη και γεμίσαμε καπνούς. Θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε σε ένα άλλο πλοίο και να συνεχίσουμε κανονικά το ταξίδι μας καθώς πλέον δεν είμαστε ούτε στα μέσα της διαδρομής και κινούμαστε με την ελάχιστη ταχύτητα. Υπήρξαν αναθυμιάσεις και έχουμε και μικρά παιδιά. Είμαστε ταλαιπωρημένοι από όσα έχουν γίνει».

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλοία της Πολιτικής Προστασίας (ΠΛΣ), ένα παραπλέον σκάφος, ενώ άμεσα κατευθύνεται και ένα ρυμουλκό προς παροχή βοήθειας.

Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.