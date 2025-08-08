Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 159 επιβαίνοντες – Εκτελούσε το δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος
Πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 8/8 καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Πανόραμα» που εκτελούσε το δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος.
Συγκεκριμένα, το πλοίο μετέφερε 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος και συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.
