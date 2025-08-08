Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 159 επιβαίνοντες – Εκτελούσε το δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος

Πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 8/8 καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Πανόραμα» που εκτελούσε το δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος.

Συγκεκριμένα, το πλοίο μετέφερε 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος και συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.

