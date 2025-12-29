Σκάνδαλο με την τέως πρώτη κυρία της Νότια Κορέας – Την δωροδόκησαν με είδη πολυτελείας αξίας 200.000 δολαρίων

Το δικαστήριο στη Νότια Κορέα κατηγορεί την τέως πρώτη κυρία και σύζυγο του παυθέντος προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, Κιμ Γκον Χι ότι έλαβε δωροδοκίες σε είδος που ξεπερνούν σε αξία τα 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έρευνα έξι μηνών, ο εισαγγελέας Μιν Τζουνγκ-γκι σημείωσε ότι οι νοτιοκορεατικοί θεσμοί «κλονίστηκαν σοβαρά από τις καταχρήσεις εξουσίας» της κ. Κιμ. Η ίδια συνελήφθη τον Αύγουστο και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώην πρώτη κυρία (2022-2025) «αναμίχθηκε παράνομα στις υποθέσεις του κράτους στους διαδρόμους, μακριά από τη δημόσια θέα», εξήγησε ο εισαγγελικός λειτουργός, ο Κιμ Χιονγκ-γκιουν. Η εισαγγελία κατηγορεί την τέως πρώτη κυρία ότι έλαβε δωροδοκίες συνολικού ύψους 377,25 εκατ. γουόν (223.000 ευρώ) από επιχειρηματίες και πολιτικούς.

Μάλιστα, έλαβε δύο τσάντες του οίκου Chanel και κολιέ του οίκου Graff από την επικεφαλής της Εκκλησίας της Ενοποίησης (σ.σ.: σέκτα Μουν) Χα Χακ-τζα, καθώς και πολυτελή κοσμήματα, πίνακα του γνωστού νοτιοκορεάτη μινιμαλιστή εικαστικού Λι Ουφάν, τσάντα Dior και ρολόι χειρός-κόσμημα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο δύο δισεκατομμυρίων γουόν (1,4 εκατ. δολαρίων) στην πρώην πρώτη κυρία, κρίνοντας ότι συμπεριφέρθηκε ως εάν να ήταν «υπεράνω του νόμου» και ότι «συνεργάστηκε με θρησκευτική οργάνωση θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον διαχωρισμό της θρησκείας και του κράτους, τον οποίο προβλέπει το Σύνταγμα» της χώρας της Ασίας.

Η κ. Κιμ αρνείται όλες τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «βαθιά άδικες».

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο — που πάντως δεν διήρκεσε παρά μερικές ώρες — τον Δεκέμβριο του 2024, βυθίζοντας τη Νότια Κορέα σε σοβαρή πολιτική κρίση. Καθαιρέθηκε φέτος, αφού κρίθηκε ένοχος για ανταρσία, κατηγορία που αρνήθηκε.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του τέθηκαν και οι δύο υπό κράτηση, για διαφορετικές ποινικές υποθέσεις. Δικαστήριο θα απαγγείλει την ετυμηγορία του για την υπόθεση της κ. Κιμ την 28η Ιανουαρίου.