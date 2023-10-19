Σεισμός ΤΩΡΑ 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εύβοια όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας.

Παράλληλα στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος.

