Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ΤΩΡΑ 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

Οι πληροφορίες της δόνησης

Σεισμός ΤΩΡΑ 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εύβοια όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ράκος ο Νεϊμάρ – “Η χειρότερη στιγμή”

“Λουκέτο” στο γήπεδο του Πανσερραϊκού λόγω στατικότητας – Στον αέρα το ματς με τον Άρη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ