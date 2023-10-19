Σεισμός ΤΩΡΑ 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια
Οι πληροφορίες της δόνησης
Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εύβοια όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας.
Παράλληλα στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος.
