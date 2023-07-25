Συνελήφθη 61χρονος για την βόμβα στην Τεκτονική Στοά – Σε ποιες άλλες υποθέσεις εμπλέκεται

Στην σύλληψη ενός 61χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ για τις βόμβες στην Τεκτονική Στοά στην Αχαρνών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 61χρονος φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την τεκτονική στοά της Αθήνας στην οδό Αχαρνών, που είχε ως αποτέλεσμα έκρηξη στο σημείο στις 13 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας πρόκειται για 61χρονο Έλληνα, ο οποίος πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Ιουλίου συνελήφθη για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης τοποθέτησης δύο αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στις 13 Ιουλίου 2023 σε κτήρια στο κέντρο της Αθήνας.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών διενεργεί προανάκριση.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος φέρεται να είναι ο άνθρωπος πίσω από την τοποθέτησης ενός Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού Μηχανισμού (Α.Ε.Μ.) στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Κρωπίας και της απόπειρας εμπρησμού του κτιρίου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, πράξεις που έλαβαν χώρα στις 02-03-2023.

