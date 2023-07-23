Συναγερμός στη Μάνδρα – Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Καραούλι

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μάνδρα καθώς υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς στο Καραούλι.

Συγκεκριμένα, η φωτιά έχει αναζωπυρωθεί στην περιοχή Καραούλι Μάνδρας και καίει δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή όλες αυτές τις μέρες. Θα εκτιμηθεί εάν θα χρειαστεί να σπεύσουν και εναέρια μέσα.

