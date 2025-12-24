«Σημειωτόν» η έξοδος των εκδρομέων στην Αθηνών – Λαμίας (Βίντεο)

Μεγάλες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις καταγράφονται από το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) στην εθνική οδό, στο ύψος της Υλίκης στη Λαμία, με ουρές οχημάτων να εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση.

Παρότι δεν εφαρμόζονται παρακάμψεις και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα έπρεπε να έχει δοθεί αναστολή των εργασιών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, οι οδηγοί αναγκάζονται να κινούνται σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας λόγω συνεχιζόμενων έργων στο σημείο.

Το μέγεθος της ταλαιπωρίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις εναέριες εικόνες που κατέγραψε με drone ο Γιώργος Καβάλλας, οι οποίες αποκαλύπτουν την έκταση του μποτιλιαρίσματος και την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.