Σέρρες: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας
O εκπαιδευτικός θα περάσει τη Δευτέρα την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση
Ένας 62χρονος καθηγητής σε λύκειο συνελήφθη στις Σέρρες, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου, έπειτα από καταγγελία 17χρονης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η 17χρονη κατήγγειλε ότι την Τετάρτη (17/12) ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη όταν ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματος.
Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο των Σερρών, το είπε στην οικογένεια της και το βράδυ προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.
Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου.
Στην ανακρίτρια Σερρών παραπέμφθηκε η υπόθεση και η αστυνομία συνέλαβε τον 62χρονο, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.
Τη Δευτέρα, ο εκπαιδευτικός θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.
