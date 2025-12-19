Σέρρες: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας

Ένας 62χρονος καθηγητής σε λύκειο συνελήφθη στις Σέρρες, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου, έπειτα από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η 17χρονη κατήγγειλε ότι την Τετάρτη (17/12) ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη όταν ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματος.

Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο των Σερρών, το είπε στην οικογένεια της και το βράδυ προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου.

Στην ανακρίτρια Σερρών παραπέμφθηκε η υπόθεση και η αστυνομία συνέλαβε τον 62χρονο, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.

Τη Δευτέρα, ο εκπαιδευτικός θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.