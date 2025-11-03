Σέρρες: Ευλογιά αφανίζει το 1/5 των ζώων – 20.000 έχουν ήδη σφαγεί σε τρεις μήνες

Το 1/5 του ζωικού κεφαλαίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια από διαδοχικά κύματα ευλογιάς, οζώδους δερματίτιδας και καταρροϊκού πυρετού. Την ίδια στιγμή, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πάνω από 20.000 αιγοπρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί-μέχρι την περασμένη εβδομάδα- και άλλα 10.000 αναμένεται να οδηγηθούν για σφαγή τις επόμενες ημέρες, καθώς βρέθηκαν θετικά στο νόσημα της ευλογιάς.

«Από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Υπήρξε εκτόξευση των κρουσμάτων και 130 οικογένειες μένουν χωρίς ζώα, χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ελπίδα Σιδηροπούλου, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής. «Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση. Τα κοπάδια τους έχουν σφαγιαστεί, και όσοι απέμειναν ζουν με τον φόβο ότι θα είναι οι επόμενοι. Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση», πρόσθεσε.

Οι οικονομικές απώλειες, όπως υπογράμμισε η κ. Σιδηροπούλου, ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι παραγωγοί δεν χάνουν μόνο τα ζώα, αλλά και ολόκληρη την παραγωγική τους βάση: γάλα, αμνοερίφια και προοπτική. Για την πλήρη ανασύσταση ενός κοπαδιού απαιτούνται τουλάχιστον δύο χρόνια.

«Οκτώ στους δέκα κτηνοτρόφους βρίσκονται με το ένα πόδι έξω από τον κλάδο, είτε γιατί είναι 60-65 ετών και ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση, είτε γιατί δεν αντέχουν άλλο χωρίς κρατική στήριξη και αποζημίωση», υποστήριξε η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου.

Η ίδια εξήγησε ότι η μετάδοση της ευλογιάς φαίνεται να επιβραδύνεται με την έλευση του κρύου και των βροχών, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η νόσος χτυπά περισσότερο τις πεδινές περιοχές και λιγότερο τα ορεινά. «Ο καιρός είναι ο μοναδικός μας σύμμαχος αυτή τη στιγμή. Αν δεν είχαν έρθει οι βροχές, η εξάπλωση θα ήταν ανεξέλεγκτη», σημείωσε.

Δέκα χρόνια συρρίκνωσης

Πριν από μια δεκαετία, στην Π.Ε. Σερρών υπήρχαν περίπου 350.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου, είναι 60.000 λιγότερα, μια καθίζηση που οφείλεται όχι μόνο στην ευλογιά, αλλά και στην οζώδη δερματίτιδα και τον καταρροϊκό πυρετό, ενώ η τάση παραμένει πτωτική.

Η κ. Σιδηροπούλου τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν «άμεση καταβολή αποζημιώσεων» και διαφωνούν με την τακτική του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που επιμένει, όπως είπε, «στην εκρίζωση της νόσου χωρίς εμβολιασμούς». Πρόσθεσε, δε, ότι περιμένουν με «κομμένη την ανάσα» την κατάθεση του Action Plan 2 από την ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν.

Η πρόταση, που θα κατατεθεί αύριο (Τρίτη 4 Νοεμβρίου) αφορά τη δημιουργία αξιόπιστου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Η έγκρισή της θα ανοίξει τον δρόμο για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025, ενώ -όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Σιδηροπούλου- «αν δεν εγκριθεί, θα ζήσουμε τη στιγμή που θα σκοτώσει τη ζωή στον κλάδο».

«Αν δεν υπάρξει ουσιαστική κρατική στήριξη και άμεση έγκριση του Action Plan 2, μιλάμε για κατάρρευση», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «η ευλογιά δεν είναι πια απλώς μια ασθένεια, αλλά ένα ακόμη δυνατό χτύπημα σε έναν κλάδο που ματώνει εδώ και χρόνια».