Σεπόλια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Ανάς Μουχάμαντ Καν, πακιστανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας στα Σεπόλια, όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το παιδί έχει ύψος 1,55 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε καφέ κοντομάνικο μπλουζάκι, καφέ παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Όποιος έχει πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με:

το «Χαμόγελο του Παιδιού» (Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις) στο 116000,

τα αστυνομικά τμήματα, ή

μέσω της εφαρμογής Missing Alert για Android και iOS.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνεργάζεται με τις αρχές και τα ΜΜΕ, εκδίδοντας αφίσες και αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες, για τον άμεσο εντοπισμό και ασφαλή επιστροφή του ανήλικου.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη λειτουργεί επίσης το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης.