Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Ταρακουνήθηκαν αρκετές περιοχές του νησιού

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:56 της Τετάρτης 17/9 ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο ήταν κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα 11 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά του Άσσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 10,6 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νησιού, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.