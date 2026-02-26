Τέμπη: Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους μαθητές και φοιτητές – Μία σύλληψη (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το συλλαλητήριο στα Προπύλαια για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, με τη συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας.

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, καθώς η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η Αστυνομία προχώρησε σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Πρόκειται για ανήλικο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι.

Φοιτητές και μαθητές, διαδηλώνουν σήμερα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτώντας ασφαλή μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, διαμαρτύρονται και για τα εκπαιδευτικά θέματα που τους απασχολούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διαμαρτύρονται για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μαθητές στο πλευρό τους έχουν και την ΟΛΜΕ, η οποία έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός από τις 10 το πρωί και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, ενώ κλειστή είναι και η Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι φοιτητές και μαθητές έχουν δώσει νέο ραντεβού στο Σύνταγμα, για το ερχόμενο Σάββατο, προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκέντρωση που διοργανώνουν ο σύλλογος των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, εργατικά κέντρα, σωματεία και φορείς.

«Αγώνας για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους»

Σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) αναφέρει: «Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το «μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκαλο» και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) αναφέρει:

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών! Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών!

Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!».

Παράλληλα οι μαθητές δηλώνουν την αντίθεσή τους στο Εθνικό Απολυτήριο, «γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις».

«Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών» αναφέρει η ΣΕΜΑ διεκδικώντας:

