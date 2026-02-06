Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση Παναγόπουλου

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της ΕΡΤ, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ και για την οποία ελέγχεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω δημοσιογράφος θα μείνει εκτός για όσο διάστημα απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές για να ολοκληρωθεί η έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η διοίκηση της ΕΡΤ προχώρησε σε αναστολή των συμβάσεων του τόσο από το ραδιόφωνο, όσο και από την τηλεόραση, καθώς είχε εκπομπή και στα δύο.

Όπως μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, «πρόκειται για δημοσιογράφο που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ. Είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι ανάμεσα στα ονόματα που ερεύνησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η περιουσία του εν λόγω δημοσιογράφου δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης υπεξαίρεσης που σχετίζεται με τα προγράμματα κατάρτισης, ενώ οι έρευνες για τις τυχόν ευθύνες του συνεχίζονται.

Η πληροφορία για τον δημοσιογράφο-παρουασιαστή της ΕΡΤ σχολιάστηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Το θέμα είναι ότι μέσα στους πέντε ακόμα εργατοπατέρες, τέλος πάντων πώς να τους πω εγώ που τα ‘πιαναν, είναι και ένας καλός μας συνάδελφος, το όνομά του εγώ το ‘χω μάθει από το πρωί, όπου μάλιστα δουλεύει και στην κρατική τηλεόραση», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη, «δουλεύει στην κρατική τηλεόραση, έχει καθημερινή εκπομπή, έχει περάσει και από ιδιωτικά κανάλια, εννοείται ότι τον γνωρίζουμε όλοι γιατί είναι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Πώς εμπλέκεται; Εμπλέκεται γιατί έχει υπάρξει εργαζόμενος στη ΓΣΕΕ, στο γραφείο Τύπου και έχουν κλειδωθεί και οι δικοί του λογαριασμοί, διότι προφανώς έχουν καταλάβει από την Αρχή, όπως ξέρουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή εγώ τον ξέρω, επειδή μένει και κοντά σε μένα τέλος πάντων και έχουμε πιει και δυο-τρεις φορές καφέ μαζί, είναι ένας καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή και που τον άκουγα και στο ραδιόφωνο παλιά, είναι ένας καλός πραγματικά δημοσιογράφος και χαμηλών τόνων και καλό παιδί και αυτό. Αλλά, τι να σου πω τώρα, όπου λέει ο ελληνικός λαός υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.