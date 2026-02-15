Σαρώνει την χώρα η κακοκαιρία – «Πνίγηκαν» πολλές περιοχές από την αφρικανική σκόνη

Κακοκαιρία και αφρικανική σκόνη έχουν συνθέσει το σκηνικό του καιρού την Κυριακή 15/2 με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο Ρέθυμνο οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούσαν τα 460 μg/m³ στις 13:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρία (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Ειδικότερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.

Στο νησί της Σαμοθράκης απαγορεύεται -μέχρι και την ύφεση της κακοκαιρίας- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές. Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης.

Χίος: Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί το νησί

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο. Το μεσημέρι σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, οι κάτοικοι της Χίου, κλήθηκαν να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Στο λιμάνι της Χίου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά. Μπροστά από το Ξενοδοχείο «Χανδρής», το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Λήμνος: Υποχώρησε από την κακοκαιρία το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.