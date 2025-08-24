Σάλος στο TikTok: Νεαρή σοκάρεται που δεν μπορεί να επισκεφτεί το Άγιον Όρος

Ένα βίντεο στο TikTok προκάλεσε αίσθηση, ιδιαίτερα στους χρήστες από το εξωτερικό, όταν μια νεαρή κατέγραψε το τοπίο του Αγίου Όρους και εξέφρασε την απορία της για το λόγο που δεν μπορεί να το επισκεφτεί επειδή είναι γυναίκα.

«Είναι τρελό ότι δεν μπορώ να πάω εκεί επειδή είμαι γυναίκα», είπε, προκαλώντας έντονη συζήτηση. Το βίντεο, μέσα σε λίγες μέρες, ξεπέρασε τις 1,5 εκατομμύριο προβολές, με πολλούς χρήστες να αγνοούν ότι το Άγιον Όρος αποτελεί μοναστική πολιτεία, όπου η είσοδος γυναικών απαγορεύεται.

Στα σχόλια, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι χρήστες από το εξωτερικό εξέφρασαν έκπληξη, ενώ άλλοι, Έλληνες κυρίως, εξήγησαν το θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Κάποιοι αντιμετώπισαν με χιούμορ τις αντιδράσεις των ξένων, τονίζοντας τη μοναδικότητα του κανόνα.

«Δείξε σεβασμό στους ιερούς τόπους», έγραψε μία νεαρή από το εξωτερικό, ενώ άλλος σχολιαστής εξήγησε: «Στο Άγιον Όρος τιμάται η Παναγία, γι’ αυτό οι γυναίκες δεν ανεβαίνουν εκεί. Δεν έχει σχέση με περισπασμούς για τους μοναχούς ή με σεξιστικές αντιλήψεις. Εκεί αναγνωρίζεται η Παναγία ως η πλέον αξιότιμη και σεβαστή γυναίκα».